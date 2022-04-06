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Невеста попросила жениха изменить цвет глаз ради свадьбы и разозлила людей

Пользовательница Reddit попросила жениха изменить внешность ради свадебных фотографий

Фото: tracy truhan / Unsplash

Невеста попросила жениха с разноцветными глазами изменить внешность ради свадебных фото. О том, что случилось дальше, она рассказала в посте на сайте Reddit.

У ее избранника гетерохромия: один его глаз карий, а другой — голубой. Женщина утверждает, что обычно эта особенность ее не смущает, однако при подготовке к свадьбе она поняла, что хотела бы, чтобы на свадебных снимках у жениха были одинаковые глаза.

Когда она предложила жениху фотографироваться в контактных линзах под цвет ее глаз, тот не на шутку рассердился. Ее идея показалась ему настолько оскорбительной, что дело едва не закончилось ссорой.

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Такая реакция удивила женщину, и она обратилась к пользователям Reddit за советом. Найти у них поддержку не удалось. Многие комментаторы осудили ее за эгоцентричность и согласились с женихом, который не пожелал выполнять ее просьбу.

Гетерохромия — редкое явление, которое проявляется в виде разного цвета глаз у человека. Эта патология влияет и на окрас радужной оболочки. Такое явление возникает из-за неравномерного распределения в оболочке меланина.

Ранее сообщалось, что издание BuzzFeed расспросило подружек невест о странных вещах, которые их просили сделать для свадьбы, и опубликовало подборку из 16 самых интересных историй. Одна из участниц опроса призналась, что по просьбе невесты написала за нее свадебную клятву.

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Евгения Черкасова
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