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Пользователи iPhone возмутились ростом цен на подписки

Apple начала тестировать функцию, позволяющую незаметно увеличить стоимость подписок

Фото: Shutterstock

Apple начала тестировать новый вид подписок на сервисы, позволяющий незаметно увеличивать стоимость услуг. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Журналисты обратили внимание на возмущение пользователей, которые заметили, что Apple начала иначе уведомлять их о росте стоимости подписок. Авторы сослались на пост разработчика Макса Зелеманна в Twitter. Специалист рассказал, что ему пришло письмо о том, что стоимость подписки на стриминговый сервис Disney+, который доступен на его iPhone, увеличилась до 8,99 евро.

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Зелеманн заметил, что Apple не предложила пользователю предпринять каких-либо действий, просто уведомив его об удорожании услуги. По словам разработчика, раньше при росте цен на определенные подписки пользователь должен был дать свое согласие на новые условия — в противном случае действие подписки отменялось.

На сообщение энтузиаста отреагировали другие пользователи, которым также пришло подобное письмо от Apple. «Мы тестируем новую коммерческую функцию, которую планируем запустить очень скоро», — подтвердили наличие новой опции представители Apple.

Журналисты отметили, что новая особенность уведомления о подписках опасна, так как недобросовестные разработчики могут резко поднять цены на свои услуги, рассчитывая на невнимательность потребителей. «Как Apple будет контролировать такую функцию, чтобы гарантировать, что она не будет использоваться злоумышленниками?» — задались вопросом специалисты.

Ранее финансовые аналитики заявили, что Apple продолжит сокращать производство гаджетов из-за проблем с компонентами и внешних факторов. По мнению эксперта Дэвида Фогта из UBS, в условиях кризиса компания будет опираться на доход с продажи подписок на цифровые сервисы.

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Андрей Ставицкий
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