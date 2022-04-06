Госдума утвердила закон об ограничении комиссий банков

Госдума в третьем чтении приняла поправки против дискриминационных комиссий банков

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении утвердили закон о запрете дискриминационных повышенных банковских комиссий, якобы направленных на борьбу с отмыванием денежных средств, сообщает РИА Новости. Документ должен вступить в силу 1 июля 2022 года.

В нем указывается, что меры, направленные на борьбу с легализацией преступных доходов, не включают в себя установление дополнительных сборов, комиссий или иных вознаграждений, которые взимают банки. Поправки вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как отмечается в пояснительной записке, сложившаяся практика в отношении всех без исключения клиентов противоречит принципам риск-ориентированных подходов и подрывает доверие к банковской системе, а также к государственному регулированию в целом.

Во втором чтении закон был принят накануне, 5 апреля. Впервые на рассмотрение парламента документ вносили еще в начале 2020 года. В первом чтении поправки приняли более года назад.

