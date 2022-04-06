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Власти Греции вышлют 12 российских дипломатов

В МИД Греции рассказали, что 12 российских дипломатов объявлены персонами нон грата

Фото: Посольство Российской Федерации в Греческой Республике

Власти Греции решили объявить 12 российских дипломатов персонами нон грата. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.

Об этом уже уведомили российского посла в Афинах.

Такое решение последовало после сообщений об обнаружении тел сотен мирных жителей в городе Буча под Киевом. Украинские власти утверждают, что в смерти людей виновны российские военные. Москва называет массовые убийства подстроенной провокацией украинской стороны с целью опорочить российских военных.

За последнюю неделю ряд европейских стран приняли решение выслать десятки российских дипломатов, некоторые из них были объявлены персонами нон грата по обвинениям в шпионаже. Речь идет о Португалии, Испании, Франции, Германии, Италии, Ирландии, Чехии и ряда других государств.

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Елизавета Наумова
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