Власти Греции вышлют 12 российских дипломатов

В МИД Греции рассказали, что 12 российских дипломатов объявлены персонами нон грата

Власти Греции решили объявить 12 российских дипломатов персонами нон грата. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.

Об этом уже уведомили российского посла в Афинах.

Такое решение последовало после сообщений об обнаружении тел сотен мирных жителей в городе Буча под Киевом. Украинские власти утверждают, что в смерти людей виновны российские военные. Москва называет массовые убийства подстроенной провокацией украинской стороны с целью опорочить российских военных.

За последнюю неделю ряд европейских стран приняли решение выслать десятки российских дипломатов, некоторые из них были объявлены персонами нон грата по обвинениям в шпионаже. Речь идет о Португалии, Испании, Франции, Германии, Италии, Ирландии, Чехии и ряда других государств.