МВД Белоруссии раскрыло мотивы пытавшихся взорвать железные дороги террористов

МВД Белоруссии заявило об около 80 попытках повредить железные дороги республики за деньги

МВД Белоруссии назвало главным мотивом террористов, пытавшихся повредить железные дороги республики, корысть. Большая часть из преступников действовала за деньги, сообщили правоохранители, передает БЕЛТА.

Всего в Белоруссии раскрыли более 80 попыток взорвать или как-то иначе повредить железнодорожное полотно, приводит данные местная милиция. В МВД утверждают, что все попытки преступлений были выявлены на этапе подготовки, а задумавшие теракт — задержаны.

«Что особенно хочется подчеркнуть: мотив исполнителей исключительно корыстный», — сообщил начальник криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич. По его словам, правоохранителям удалось подтвердить факт, что задержанные получали деньги за противоправные действия.

«На наш взгляд, такая активность связана с желанием раскачать ситуацию внутри страны. При этом как информационный повод используется специальная операция российских войск в Украине», — привел соображения МВД Казакевич. Он добавил, что любая террористическая атака представляет угрозу для простых людей.

В конце марта Минобороны Белоруссии усилило пограничную охрану южных рубежей республики. На границе с Украиной собраны необходимые резервы, а в лесных массивах в нескольких точках размещены танковые подразделения, «готовые в любой момент выдвинуться для отражения агрессии», сообщил корреспондент «Воен ТВ» Дмитрий Бондарович.