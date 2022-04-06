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МВД Белоруссии раскрыло мотивы пытавшихся взорвать железные дороги террористов

МВД Белоруссии заявило об около 80 попытках повредить железные дороги республики за деньги

Фото: Shutterstock

МВД Белоруссии назвало главным мотивом террористов, пытавшихся повредить железные дороги республики, корысть. Большая часть из преступников действовала за деньги, сообщили правоохранители, передает БЕЛТА.

Всего в Белоруссии раскрыли более 80 попыток взорвать или как-то иначе повредить железнодорожное полотно, приводит данные местная милиция. В МВД утверждают, что все попытки преступлений были выявлены на этапе подготовки, а задумавшие теракт — задержаны.

«Что особенно хочется подчеркнуть: мотив исполнителей исключительно корыстный», — сообщил начальник криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич. По его словам, правоохранителям удалось подтвердить факт, что задержанные получали деньги за противоправные действия.

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«На наш взгляд, такая активность связана с желанием раскачать ситуацию внутри страны. При этом как информационный повод используется специальная операция российских войск в Украине», — привел соображения МВД Казакевич. Он добавил, что любая террористическая атака представляет угрозу для простых людей.

В конце марта Минобороны Белоруссии усилило пограничную охрану южных рубежей республики. На границе с Украиной собраны необходимые резервы, а в лесных массивах в нескольких точках размещены танковые подразделения, «готовые в любой момент выдвинуться для отражения агрессии», сообщил корреспондент «Воен ТВ» Дмитрий Бондарович.

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Дмитрий Настасьев
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