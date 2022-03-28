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В Белоруссии сообщили об усилении границы с Украиной

В Минобороны Белоруссии сообщили об усилении государственной границы с Украиной

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) Белоруссии продолжают усиливать государственную границу. Об этом Министерство обороны республики сообщает в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что белорусскую границу «надежно прикрывают» батальонные тактические группы, и добавили, что текущая обстановка требует от солдат и офицеров «повышенной концентрации и самоотдачи».

Корреспондент телекомпании «Воен ТВ» Дмитрий Бондарович сообщил, что белорусскими военными была значительно усилена граница с Украиной. По его словам, там были созданы необходимые резервы, а в лесных массивах в нескольких точках размещены танковые подразделения, «готовые в любой момент выдвинуться для отражения агрессии».

«Тем не менее военные постоянно подчеркивают: их функция — сугубо оборонительная. Никто ни на кого нападать [они] не собирается. Но и свою землю в обиду не дадут», — подчеркнул Бондарович.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам деятельности СМИ в очередной раз пообещал, что республика не будет участвовать в конфликте на Украине. Он также назвал эту тему горячей и отметил, что «белорусы на генетическом уровне не приемлют войну».

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Георгий Нестеров
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