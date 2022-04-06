Политолог допустил объединение ЛДПР с другой партией после смерти Жириновского

Политолог Асафов допустил объединение ЛДПР с другой партией после смерти Жириновского

Поскольку ЛДПР всегда была партией лидерского типа, смерть ее главы Владимира Жириновского, вероятнее всего, повлечет за собой объединение с другой политической силой, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. Он также добавил, что при этом необходимо признать, что вклад Жириновского в деятельность партии был колоссален.

«Я думаю, что в любом случае теперь партию ждут колоссальные содержательные изменения. Я не знаю, какие планы есть у партийцев, но все мы понимаем, что ЛДПР — это, конечно, партия лидерского типа, любая другая фигура даже компромиссно не заменит Жириновского. Рано, конечно, об этом говорить, но мое предположение состоит в том, что в качестве некоего консенсуса будет обсуждаться объединение с какой-то уже существующей политической силой», — предположил Асафов

Политолог подчеркнул, что вклад Жириновского в работу партии и его наследие были колоссальными. Именно на нем во многом была завязана ее деятельность, потому слияние с другой партией кажется наиболее реалистичным, подчеркнул Асафов.

«С какой именно партией — вопрос для отдельного обсуждения, пока я не готов даже выдвигать каких-то предположений. Тем не менее такой сценарий кажется наиболее адекватным и комфортным для членов партии, фракции. При этом такое объединение обязательно произойдет с сохранением уважения к памяти лидера», — подытожил политолог.

В начале февраля председатель ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram. «Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий», — подчеркнул парламентарий.