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Премьер Венгрии назвал цель мирных переговоров с Путиным

Премьер Венгрии Орбан заявил, что нужно договориться о прекращении огня на Украине

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что главной целью мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным являются договоренности о прекращении огня на территории Украины. Главу правительства цитирует ТАСС.

По словам Орбана, после возможных переговоров с участием Украины, Германии, России и Франции должна состояться мирная европейская конференция.

Ранее стало известно, что Путин принял предложение посетить мирные переговоры в Венгрии с участием Украины, ФРГ и Франции, но визит состоится лишь с соблюдением определенных условий. Как уточнил венгерский премьер, он пригласил Путина для участия в переговорах для того, чтобы обсудить введение режима прекращения огня на Украине, и напомнил о позиции Венгрии касательно мирного урегулирования.

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Варвара Кошечкина
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