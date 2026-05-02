Стало известно решение Зеленского по переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает Турцию как место проведения нового раунда переговоров с Россией. Об этом сообщает Politico.
Как отмечает издание, украинский лидер проявляет большую осторожность в отношении будущего участия США.
«[Зеленский] рассчитывает, что Турция выступит местом следующего раунда переговоров с Россией», — говорится в публикации.
Последний раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине состоялся 17 и 18 февраля 2026 года в Женеве.
Ранее Зеленский пожаловался, что война США и Ирана осложняет ведение переговоров об урегулировании украинского конфликта. По его словам, сейчас Киев находится в подвешенном состоянии, ожидая возобновления мирных переговоров.