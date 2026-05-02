Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:42, 2 мая 2026

Стало известно решение Зеленского по переговорам с Россией

Politico: Зеленский рассматривает Турцию как место нового раунда переговоров
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает Турцию как место проведения нового раунда переговоров с Россией. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, украинский лидер проявляет большую осторожность в отношении будущего участия США.

«[Зеленский] рассчитывает, что Турция выступит местом следующего раунда переговоров с Россией», — говорится в публикации.

Последний раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине состоялся 17 и 18 февраля 2026 года в Женеве.

Ранее Зеленский пожаловался, что война США и Ирана осложняет ведение переговоров об урегулировании украинского конфликта. По его словам, сейчас Киев находится в подвешенном состоянии, ожидая возобновления мирных переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok