Стало известно решение Зеленского по переговорам с Россией

Politico: Зеленский рассматривает Турцию как место нового раунда переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает Турцию как место проведения нового раунда переговоров с Россией. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, украинский лидер проявляет большую осторожность в отношении будущего участия США.

«[Зеленский] рассчитывает, что Турция выступит местом следующего раунда переговоров с Россией», — говорится в публикации.

Последний раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине состоялся 17 и 18 февраля 2026 года в Женеве.

Ранее Зеленский пожаловался, что война США и Ирана осложняет ведение переговоров об урегулировании украинского конфликта. По его словам, сейчас Киев находится в подвешенном состоянии, ожидая возобновления мирных переговоров.