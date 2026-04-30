Зеленский назвал ключевое препятствие в переговорах по Украине

Зеленский: Война в Иране затрудняет ведение мирных переговоров по Украине
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stefano Costantino / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что война США и Ирана осложняет ведение переговоров об урегулировании украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

Зеленский отметил, что сейчас Киев находится в подвешенном состоянии, ожидая возобновления мирных переговоров. При этом, по его словам, конфликт в Иране является ключевым препятствием, поскольку отвлекает внимание от Украины.

Глава государства подчеркнул, что все зависит от того, как будут развиваться события на Ближнем Востоке.

Ранее Зеленский призвал США не откладывать решение конфликта на Украине из-за войны с Ираном. Он заявил, что понимает сосредоточенность Вашингтона на противостоянии с Тегераном, но важно не забывать об Украине, где продолжаются боевые действия.

