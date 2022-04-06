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69-я параллель

Россияне смогут пожить в связанном с Петром I доме

В Архангельской области из дома, который по легенде посещал Петр I, сделают гостиницу

Фото: Главгосэкспертиза России

В Холмогорском районе Архангельской области власти восстановят деревянный Дом Бажениных, который по легенде посещал российский император Петр I. Об этом говорится на сайте Главного управления государственной экспертизы.

Власти намерены сделать из дома, связанного с Петром, музей и гостиницу, поэтому россияне смогут не только посетить его, но и пожить в нем. Проект работ по восстановлению пока не опубликован, неизвестна и стоимость проекта, однако опыт аналогичных инициатив показывает, что реконструкция здания, вероятно, обойдется в десятки миллионов рублей.

Дом Бажениных частично относят к XIX веку, а частично — к началу XVIII. Считается, что более поздние постройки были возведены вокруг дома, который посещал Петр Великий во время путешествия по русскому Северу. Тогда он побывал и у купцов Бажениных, к которым пришел побеседовать «с очи на очи».

В марте стало известно, что в Архангельске в преддверии 350-летия Петра I пройдет серия бесплатных экскурсий. Мероприятия организуют краеведческий музей города и региональный штаб молодежных трудовых отрядов.

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Валерий Розенберг
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