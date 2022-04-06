Мужчина решил питаться только пивом и водой и за месяц похудел на 11 килограммов

Дел Холл из США за 31 день пивной диеты похудел на 11 килограммов

В США мужчина ежегодно в Великий пост питается только пивом и водой. Его историю публикует WCPO 9 News.

Дел Холл называет полный отказ от еды в пользу пива своим способом держать пост. «Это помогает вернуться к здоровому образу мыслей и по-новому посмотреть на еду, — объясняет он. — Я решил придерживаться пивной диеты, чтобы показать людям, что пиво можно употреблять с пользой для здоровья и не очернять его как злой алкоголь».

В этом году мужчина держит пивной пост уже 36 дней и не собирается останавливаться на достигнутом. На 31-й день ограничений он взвесился и понял, что всего за месяц похудел на 11 килограммов.

Холл уверяет, что выбрал именно пивную диету не из-за пристрастия к алкоголю, а от большой любви и уважения к напитку. Чтобы разнообразить рацион, он употребляет разные виды пива, чередуя горькие и сладкие сорта. Кроме того, мужчина принимает витамины, которые ему выписали врачи.

Главный врач одной из клиник Цинциннати Стив Фигинс, к которому обратился за комментарием журналист WCPO 9 News, предупредил, что пивная диета не рекомендуется и ею не стоит увлекаться.

Ранее сообщалось, что парализованный мужчина, неспособный говорить из-за неизлечимого заболевания, использовал вживленный ему в мозг чип, чтобы попросить пива. 36-летний пациент, имя которого не называется, оказался полностью парализован из-за бокового амиотрофического склероза — дегенеративного заболевания нервной системы.