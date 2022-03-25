Парализованный больной попросил пива с помощью чипа в мозгу

Полностью парализованный неизлечимый пациент попросил пива с помощью чипа в мозгу

Парализованный мужчина, неспособный говорить из-за неизлечимого заболевания, использовал вживленный ему в мозг чип, чтобы попросить пива. Об этом сообщает Nature Communications.

36-летний пациент, имя которого не называется, оказался полностью парализован из-за бокового амиотрофического склероза — дегенеративного заболевания нервной системы. Мужчина не может пошевелиться, говорить и даже двигать зрачками. В центре неврологических исследований Wyss Center for Bio and Neuroengineering в Женеве, Швейцария, больному был установлен нейрокомпьютерный интерфейс, с помощью которого мозг связывается напрямую с компьютером.

Чтобы произнести первые простейшие слова пациенту понадобилось три месяца тренировок. Позже он поблагодарил врачей за работу, давал советы, как лучше его разместить на кровати и общался с родными. Однако со временем просьбы мужчины стали более интересными. Сначала он попросил включить ему альбом группы Tool на полную громкость, а потом сказал: «А теперь пиво».

Как сообщают исследователи, при помощи подобных чипов ранее удавалось общаться с людьми с разными видами паралича, однако впервые устройство помогло установить связь с человеком, парализованным полностью, что является серьезным научным прорывом.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании вышел из комы и попросил пива. 43-летний Крис Уоткинс сломал шейный позвонок, когда нырнул в бассейн.

