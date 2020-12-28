Мужчина со сломанной шеей вышел из комы и попросил пива

Сломавший шею мужчина вышел из комы и, как только смог говорить, попросил пива и пиццу. Его историю рассказало издание The Sun.

В сентябре 43-летний англичанин Крис Уоткинс (Chris Watkins) из города Понтипул отдыхал с группой друзей на Канарских островах. 4 сентября он нырнул в бассейн и вскоре выплыл на поверхность, крича: «Я ничего не чувствую, помогите мне». Друзья сначала подумали, что Уоткинс дурачится, но, как оказалось, британец сломал шею. Его доставили в больницу и погрузили в искусственную кому.

Приятели и родственники пострадавшего устроили сбор денег на доставку англичанина на родину, им удалось собрать нужную сумму. Уоткинс очень долго восстанавливался, врачи боялись, что он больше никогда не сможет ходить. Тем не менее пациент не терял позитивный настрой. Как только Уоткинс смог говорить, он попросил родственников принести ему пиццу и пиво. Напиток ему не принесли, а пиццу заказали прямо в больницу.

К концу ноября Уоткинс, вопреки прогнозам врачей, начал делать первые шаги. Однако после этого он заразился COVID-19, и восстановительную терапию пришлось прервать. Как только англичанин выздоровел, он продолжил упражняться. Состояние пациента настолько улучшилось, что его отпустили домой на Рождество и Новый год.

Ранее сообщалось, что в Тайване мужчина вышел из двухмесячной комы после упоминания любимой еды — куриного филе. Пульс пациента участился, а сам он начал приходить в сознание. Его жизненные показатели внезапно стабилизировались.