Путин созвонился с Вучичем

Президенты России и Сербии Путин и Вучич провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин созвонился с сербским коллегой Александром Вучичем и поздравил его с победой на выборах. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-сербского стратегического партнерства, расширение торгово-экономических связей, в том числе в сфере энергетики», — указано в заявлении.

3 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы в Национальное собрание. Победила партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес — Венгерский гражданский союз». 4 апреля стало известно, что действующий президент Сербии Александр Вучич победил в первом туре президентских выборов с результатом 59,55 процента. Президент России Владимир Путин поздравил обоих политиков с победой на выборах.

