В России создадут службу помощи при постковидном синдроме

Голикова поручила создать в России службу помощи пациентам с постковидным синдромом

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать вопрос о создании службы оказания психологической помощи пациентам с постковидным синдромом. Об этом сообщается в протоколе поручений по итогам заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Минздраву (…) проработать вопрос организации службы оказания психологической помощи пациентам с установленным диагнозом "постковидный синдром" в рамках медицинской реабилитации, включая систему выявления групп риска», — говорится в документе.

Уточняется, что срок исполнения поручения назначен на 4 мая. К этому времени три ведомства — Минздрав, Минтруд и Минпросвещения — должны представить свои предложения, касающиеся разработки программы психологической поддержки медицинских работников в больницах.

Предложения по психологической поддержке граждан с постковидным синдромом, которые проживают в социальных организациях, также должны быть разработаны до 1 сентября. Соответствующее поручение Голикова дала Минтруду.

Ранее Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России. По ее словам, заболеваемость COVID-19 и темпы распространения инфекции в стране снижаются. При этом она предупредила, что опасность распространения вируса остается.