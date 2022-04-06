Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Вице-премьер Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 России

Заболеваемость COVID-19 и темпы распространения инфекции в России снижаются. Об этом, оценивая ситуацию с коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ее цитирует ТАСС.

«Прошу также не забывать, что опасность распространения коронавирусной инфекции сохраняется», — заявила Голикова.

Она призвала россиян соблюдать профилактические меры для борьбы с COVID-19 и продолжать вакцинироваться. По словам вице-премьера, из-за стабилизации эпидемиологической обстановки можно продолжать восстанавливать плановую помощь, которая была ограничена в период высокой заболеваемости COVID-19.

Во вторник, 5 апреля, в России зарегистрировали препарат от коронавируса «Ковипир» от компании «Фармасинтез» — его будут выпускать в форме капсул. Лекарственное средство показано при среднем и легком течении заболевания у взрослых без дополнительной оксигенотерапии, в том числе у тех, у кого имеются риски тяжелого течения COVID-19.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден — он пришелся на февраль. Он добавил, что власти направят дополнительно свыше 4 миллиардов рублей на доплаты медикам, которые работают в ковид-стационарах.