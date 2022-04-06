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Физиотерапевт дала советы по сохранению здоровья спины при работе дома на диване

Врач О’Лири: контроль осанки и еще три лайфхака сохранят спину здоровой при работе из дома

Фото: Nick White / Globallookpress.com

Врач-физиотерапевт Хелен О’Лири дала советы по сохранению спины здоровой во время удаленной работы из дома. Об этом сообщает Metro.

Специалист отметила, что за время пандемии число людей, работающих удаленно, многократно увеличилось. 38 процентов из них работают не за столом, а в кровати, не вылезая из-под одеяла. Однако, предупреждает врач, «мягкий офис на диване» в долгосрочной перспективе может привести к болям в теле и проблемам со спиной. О’Лири поделилась тремя лайфхаками, которые помогут избежать проблем со здоровьем и сохранят спину ровной.

Физиотерапевт рекомендовала не забывать о контроле осанки, чтобы сидеть ровно. Подложенная под поясницу подушка поможет держать спину ровной и избежать появления болей. Кроме того, специалист напомнила, что не стоит держать ноутбук на коленях: это вызовет перенапряжение шеи и образование «вдовьего горбика». Правильнее, по ее мнению, будет поставить компьютер на столик с подносом или на подставку, чтобы экран находился на уровне груди.

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Чтобы тело не затекало, О’Лири посоветовала не забывать регулярно двигаться. «Качайте ногами вверх и вниз, сидя на диване, чтобы улучшить кровоток, сжимайте ягодицы — все это очень легко, вы можете выполнять эти упражнения даже во время онлайн-встреч с коллегами», — пояснила Хелен. Для снятия напряжения с шеи, по словам физиотерапевта, можно выполнить мягкие наклоны головы влево-вправо и вперед-назад, а в обеденный перерыв сделать наклоны, поднять руки вверх и потянуться всем телом, чтобы расслабить позвоночник.

В заключение физиотерапевт напомнила о важности соблюдения режима работы и отдыха. По ее словам, не все умеют переключаться из одного состояния в другое, когда нет разделения между «офисным» пространством и местом для сна. Если такая проблема возникла, лучше найти другое пространство для работы в доме.

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Наталья Обрядина
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