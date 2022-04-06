Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Пульмонолог перечислил истинные причины появления одышки

Пульмонолог Александр Пурясев назвал одышку защитной реакцией организма на гипоксию

Фото: Shutterstock

Врач-отоларинголог, пульмонолог, доктор медицинских наук Александр Пурясев считает, что одышка не просто является защитной реакцией организма на гипоксию, но может проявиться и при развитии опасных заболеваний. Истинные причины появления одышки врач перечислил изданию «Москва 24».

Одной из основных причин нарушения ритма дыхания пульмонолог назвал низкое содержание кислорода в крови. Это, по его словам, может произойти на фоне стресса или тревоги, что вполне объяснимо в текущей ситуации. «Сейчас напряженное время, люди читают тревожные новости, начинают переживать и испытывать трудности с дыханием», — объяснил Пурясев.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря

Следующим фактором, влияющем на появление одышки, может быть развитие опасных заболеваний, среди которых пониженная функция щитовидной железы, гипертония, аневризма головного мозга, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма или пневмония.

При пневмонии, напоминает пульмонолог, может развиться отек и воспаление легочной ткани, из-за чего кислороду будет сложно поступать в кровоток. Врач не рекомендует терпеть дискомфорт или заниматься самолечением, а сразу же обратиться к соответствующему специалисту.

Ранее психолог назвала три опасных способа справиться с тревогой. Клинический психолог Джули Смит уверена, что стремление вернуться в зону комфорта, чрезмерный контроль и попытки всеми способами избежать проблем лишь усугубят ситуацию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Кальницкая
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против семей Путина и Лаврова
Курс доллара на Мосбирже впервые с 23 февраля опустился ниже 80 рублей
Раскрыта оптимальная стоимость зарубежных туров за картами Visa и Mastercard
Мэром освобожденного Мариуполя назначили местного
Четверых россиян осудили за удержание в рабстве 20 человек
Кремль высказался на тему поставок западного вооружения на Украину
Песков призвал Украину согласиться со статусом Крыма и Донбасса
Apple резко сократила производство AirPods
Звезда «Бриджертонов» рассказала о дискриминации из-за цвета кожи
Пульмонолог перечислил истинные причины появления одышки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.