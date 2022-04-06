Пульмонолог перечислил истинные причины появления одышки

Пульмонолог Александр Пурясев назвал одышку защитной реакцией организма на гипоксию

Врач-отоларинголог, пульмонолог, доктор медицинских наук Александр Пурясев считает, что одышка не просто является защитной реакцией организма на гипоксию, но может проявиться и при развитии опасных заболеваний. Истинные причины появления одышки врач перечислил изданию «Москва 24».

Одной из основных причин нарушения ритма дыхания пульмонолог назвал низкое содержание кислорода в крови. Это, по его словам, может произойти на фоне стресса или тревоги, что вполне объяснимо в текущей ситуации. «Сейчас напряженное время, люди читают тревожные новости, начинают переживать и испытывать трудности с дыханием», — объяснил Пурясев.

Следующим фактором, влияющем на появление одышки, может быть развитие опасных заболеваний, среди которых пониженная функция щитовидной железы, гипертония, аневризма головного мозга, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма или пневмония.

При пневмонии, напоминает пульмонолог, может развиться отек и воспаление легочной ткани, из-за чего кислороду будет сложно поступать в кровоток. Врач не рекомендует терпеть дискомфорт или заниматься самолечением, а сразу же обратиться к соответствующему специалисту.

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