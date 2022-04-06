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Медведев отреагировал на смерть Жириновского

Замглавы Совбеза Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель главы Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского и отметил его незаурядные лидерские качества и ораторское мастерство. О его реакции сообщает ТАСС.

Медведев напомнил, что политик основал ЛДПР и более 30 лет активно участвовал в общественно-политической жизни России, «стоял у истоков создания ее многопартийной системы». «Благодаря незаурядным лидерским качествам Жириновского, его ораторскому мастерству партия быстро завоевала популярность и не раз доказывала, что умеет тонко чувствовать своего избирателя», — заключил замглавы Совбеза.

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О смерти председателя ЛДПР в среду, 6 апреля, сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Он назвал политика ярким и талантливым политиком, который «глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел».

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Юлия Ямпольская
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