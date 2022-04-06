Мировому долгу предсказали рекорд

Компания Janus Henderson предсказала мировому госдолгу рост на 9,5 процента по итогам года

Британская управляющая компания Janus Henderson предсказала резкий рост мирового суверенного долга, пишет CNBC. По итогам 2022 года его размер может побить исторический рекорд.

По мнению аналитиков, рост по итогам 2022 года может составить 9,5 процента, а совокупный размер суверенного долга всех стран мира достигнет 71,6 триллиона долларов. Основными источниками прироста глобального суверенного долга станут заимствования США, Китая и Японии. Однако есть основания полагать, что в том или ином объеме наращивать обязательства будут вынуждены подавляющее большинство стран.

По итогам 2021 года глобальный госдолг вырос на 7,8 процента — до уровня 65,4 триллиона долларов. При этом расходы на обслуживание долга в прошлом году упали до рекордно низкого уровня в один триллион долларов.

Средняя ставка в прошлом году составила всего 1,6 процента. В 2022-м Janus Henderson ожидает рост расходов на обслуживание госдолга на 14,5 процента — до 1,16 триллиона долларов.