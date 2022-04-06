Белорусские силовики показали версию «Квартирного вопроса» для оппозиционеров

В Белоруссии опубликовали последствия обыска и сравнили его с «Квартирным вопросом»

В сети опубликовали видео с последствиями обыска в квартире одного из белорусских оппозиционеров. Видеоряд смонтирован таким образом, что напоминает популярную на телевидении передачу «Квартирный вопрос». Съемки распространил Telegram-канал «Белорусский силовик», предположительно, близкий к Главному управлению по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД Белоруссии.

Авторы видеоролика утверждают, что они провели обыск у создателя ряда оппозиционных действующим властям Белоруссии Telegram-каналов Янины Сазанович. Подконтрольные ей ресурсы призывали к насильственным действиям по отношению к представителями силовых структур, сообщается в сопроводительном тексте.

После белорусской версии «Квартирного вопроса» жилье, предположительно принадлежащее Сазанович, оказалось в плачевном состоянии — разрушено напольное покрытие, свалены шкафы, разбросаны вещи. Авторы публикации утверждают, что такими методами силовики «решили сразу три вопроса: осмотрели квартиру на наличие запрещенных предметов, освободили квартиру от незаконных жильцов и сделали бесплатную перестановку».

Передачу «Квартирный вопрос» запустили на телеканале НТВ в 2001 году, в 2000-е годы она была популярна на российском телевидении, занимая верхние строчки телевизионных рейтингов несколько лет. В настоящее время на телевидении до сих пор показывают ремейки оригинальной программы.

Ранее в МВД Белоруссии заявили, что раскрыли мотивы пытавшихся повредить железнодорожное полотно белорусов. По мнению силовиков, преступники делали это за деньги.