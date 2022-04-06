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Десятки прохожих объединили усилия для спасения попавшего под автобус мужчины

В Китае прохожие попытались поднять автобус, чтобы спасти попавшего под него мужчину

В китайской провинции Гуандун десятки прохожих объединили усилия, чтобы спасти попавшего под автобус водителя скутера. Об этом сообщает South China Morning Post.

В результате ДТП рука мужчины, ехавшего на скутере, застряла под колесом автобуса. Очевидцы объединили усилия и попытались поднять автобус, чтобы высвободить пострадавшего.

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Кадры спасения стали вирусными в соцсетях. «Видно, что даже курьеры бросились на помощь этому мужчине. Отличная работа!» — написал в комментариях один из пользователей.

Усилия прохожих не увенчались успехом. В итоге пострадавшего извлекли из-под автобуса спасатели, которые подняли транспортное средство при помощи домкрата. Его рука была раздроблена, однако состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что житель Ямайки, потерявший руку и ногу в автоаварии, решил не отказываться от мечты и стал востребованным автомехаником. Теперь он считается одним из лучших мастеров по ремонту мотоциклов на острове.

Алиса Дмитриева
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