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Решетова рассказала о борьбе с лишним весом

Модель Анастасия Решетова заявила, что пытается изменить рацион и вернуть стройную фигуру

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова рассказала о борьбе с лишним весом. Соответствующий материал приводит Cosmopolitan.

Знаменитость заявила, что в Дубае, где она находится в данный момент, ей сложнее следить за фигурой и придерживаться правильного питания, чем в Москве. По словам модели, она пытается изменить свой рацион, чтобы вернуть желаемые параметры тела.

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«К сожалению, позволяю себе вредную еду. Особенно последние полгода. Но зато я не ем мясо и птицу от слова "совсем"! Сейчас стараюсь сократить количество углеводов, хотя бы чтобы вернуться в прежнюю форму. В Москве быть стройной у меня получалось успешнее», — объяснила Решетова.

Отмечается, что ранее ведущая шоу «Ты — топ-модель на ТНТ» придерживалась правильного питания и занималась спортом. Однако некоторое время назад она признавалась, что из-за набранного веса часть одежды стала ей мала в области бедер.

В январе Анастасия Решетова поделилась фото в облегающем наряде и назвала поклонникам свой вес. На размещенном в сети кадре 26-летняя знаменитость позировала с распущенными волосами в бежевом трикотажном платье и черной джинсовке. На ее лицо был нанесен макияж в нюдовых тонах. В качестве украшений она выбрала несколько колец. «70 килограммов счастья», — подписала девушка кадр.

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Алина Гостева
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