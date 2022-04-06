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Росгвардия обнаружила склад техники и вооружения украинских войск

В Харьковской области Росгвардия захватила боевые машины ВСУ на замаскированном складе

Фото: Shutterstock

В Харьковской области спецназовцы Росгвардии обнаружили склад с техникой и вооружением украинских военных. Об этом в среду, 6 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, замаскированный под базу хранения сельскохозяйственной техники военный склад удалось обнаружить во время разведывательно-поисковых мероприятий. Российские силовики захватили две бронированные разведывательно-дозорные машины, одна из которых была снаряжена 15 противотанковыми управляемыми ракетами.

Кроме того, на складе оказались спаренная зенитная установка ЗУ-23-2 на базе автомобиля ЗИЛ и десять коробов со снаряженными лентами к ней. В руки росгвардейцев попала различная документация Вооруженных сил Украины (ВСУ) с координатами целей.

5 апреля сообщалось, что украинская батарея РСЗО «Град», которая обстреливала жилые дома и объекты инфраструктуры, была уничтожена бойцами Росгвардии.

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Владимир Седов
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