В посольстве России рассказали о притеснениях россиян и старообрядцев в Румынии

В посольстве России в Бухаресте заявили о притеснениях российских граждан

Российские граждане подвергаются притеснениям на территории Румынии, также зафиксированы случаи нарушения прав в отношении общин русских липован-старообрядцев и русин. Об этом рассказали News.ru представители пресс-службы посольства России в Бухаресте.

«Россияне обращаются по поводу притеснений. В частности, отмечены случаи блокирования их счетов в банках, а также определенные сложности в сфере банковских счетов чинятся бизнесу, связанному с Россией. Есть случаи притеснений в отношении исторически сложившихся в Румынии общин русских-липован (старообрядцы поповского течения, которые переселились на территорию Румынии в начале 18 века — прим. «Ленты.ру») и русин», — заявили представители.

Ранее пресс-служба посольства выразила глубокие соболезнования родственникам водителя, который покончил с собой после неудавшейся попытки протаранить ворота дипмиссии, и назвала его жертвой военной пропаганды Запада, а именно — срежиссированной провокации в городе Буча.