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Посольство России назвало погибшего водителя жертвой антироссийской истерии

Посольство России в Румынии выразило соболезнования в связи с гибелью водителя

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Посольство России в Бухаресте выразило глубокие соболезнования родственникам водителя, который погиб после неудавшейся попытки протаранить ворота дипмиссии. Сообщение пресс-службы диппредставительства РФ размещено на официальном сайте.

Представители посольства России в Румынии назвали погибшего жертвой военной пропаганды Запада. «С прискорбием должны констатировать, что какими бы мотивами водитель ни руководствовался, нет сомнения, что он совершил этот акт под воздействием взрыва антироссийской истерии в связи со срежиссированной провокацией в городе Буча», — говорится в сообщении.

Ранее румынские СМИ сообщили об автомобиле, который врезался в ограждение посольства России в Бухаресте. Пожарные оперативно потушили сгоревший автомобиль, опасности для здания российского посольства нет. В автомобиле находился только водитель.

Позднее личность сгоревшего у посольства России в Румынии водителя была установлена. Им оказался ранее приговоренный к 15 годам за сексуальное насилие в отношении своей дочери Богдан Драгич. Отмечается, что последней публикацией в его социальных сетях стало сообщение со словами «Я украинец».

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Дмитрий Сотак
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