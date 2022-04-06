Посол России назвал терактом инцидент со сгоревшим автомобилем в Румынии

Посол России в Румынии Кузьмин назвал инцидент у ворот диппредставительства терактом

Инцидент с тараном ворот российского посольства в Бухаресте и самоподжогом водителя автомобиля можно фактически назвать терактом. Об этом заявил посол России в Румынии Валерий Кузьмин, сообщает ТАСС.

Посол также сообщил, что водитель предварительно загрузил автомобиль канистрами с горючим, и затем намеревался протаранить ворота и совершить поджог здания российского представительства. Он отметил, что ранее «посольство неоднократно получало прямые угрозы по электронной почте», поэтому Кузьмин назвал инцидент «фактически терактом».

Ранее румынские СМИ сообщили об автомобиле, который врезался в ограждение посольства России в Бухаресте. Пожарные оперативно потушили сгоревший автомобиль, опасности для здания российского посольства нет. В автомобиле находился только водитель.

Позднее личность сгоревшего у посольства России в Румынии водителя была установлена. Им оказался ранее приговоренный к 15 годам за сексуальное насилие в отношении своей дочери Богдан Драгич. Отмечается, что последней публикацией в его социальных сетях стало сообщение со словами «Я украинец».

