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Установлена личность сгоревшего у посольства России в Румынии водителя

Antena 3: водитель сгоревшего у посольства России автомобиля совершил самоподжог

Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters

Личность водителя автомобиля, сгоревшего у стен российского посольства в Румынии, установлена — это Богдан Драгич, глава Ассоциации по защите прав отцов на детей в делах о разводах, сообщает телеканал Antena 3.

Согласно информации телеканала, Драгич проходил обвиняемым по делу о сексуальной агрессии и вскоре должен был быть помещен в тюрьму на 15 лет и четыре месяца за издевательства над дочкой. Перед аварией он облил себя бензином и после столкновения с забором совершил самоподжог.

Ранее румынские СМИ сообщили об автомобиле, который врезался в ограждение посольства России в Бухаресте. Пожарные оперативно потушили возгорание, опасности для здания российского посольства нет. В автомобиле находился только водитель.

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Дмитрий Сотак
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