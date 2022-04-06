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Продажа самогонных аппаратов детям в России оказалась законной

В Госдуме заявили о возможности законной покупки самогонных аппаратов детьми

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В России дети могут законно купить самогонный аппарат, несмотря на запрет продажи им алкоголя. Об этом заявил член Общественного совета при Минфине Игорь Косарев на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике, сообщает «Парламентская газета».

Он называет сложившуюся ситуацию «недоразумением», которое нужно исправить как можно скорее.

На самогон приходится 20 процентов от всего употребляемого россиянами крепкого алкоголя, что составляет 20 миллионов декалитров. Большая его часть имеет опасный для человека состав, отмечает Косарев.

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Его поддержал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин. «В стране должен вестись учет самогонных аппаратов. И мы настаиваем, чтобы в Росалкогольрегулировании подготовили такие предложения», — передает его слова издание.

Рябухин подчеркивает, что никто не будет запрещать изготовление самогона для личного употребления. Но если речь идет о продаже, то «для его производителей должны вступать в силу требования, как и для других участников рынка», считает сенатор.

Он добавил, что некачественный алкоголь может привести к смерти тысяч людей. При этом Рябухин считает, что добросовестных производителей алкоголя нужно поддерживать. Сенатор указал, что бюджет России недополучает сотни миллиардов рублей доходов от производства алкоголя, находящегося в серой зоне.

Ранее в Госдуме предложили запретить производство и продажу крепкого алкоголя в пластиковой таре. Согласно законопроекту, за продажу напитков с содержанием более 28 процентов этилового спирта в пластике предлагается ввести штрафы до 500 тысяч рублей. Парламентарии считают, что такой алкоголь не только вреден для здоровья, но и для экологии.

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Константин Лысяков
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