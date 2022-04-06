Россиянина задержали за изнасилование несовершеннолетней в подъезде

В Саратове 31-летнего мужчину задержали за изнасилование 16-летней девушки в подъезде

В Саратове задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 16-летней девушки. Об этом в среду, 6 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, ночью 4 апреля несовершеннолетняя, ее молодой человек и двое его знакомых проводили время в одной из квартир в Ленинском районе. Когда компания разошлась, девушка вместе с гостем пошла в магазин. По пути к ней пристал неизвестный и, угрожая убийством, завел в подъезд одного из домов на улице Блинова и надругался.

Когда преступник отвлекся, потерпевшая сообщила по телефону о случившемся своему парню, который сразу прибыл на место происшествия и вызвал полицейских, которые и задержали злоумышленника. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

12 января сообщалось, что в Тюмени арестовали 34-летнего насильника, нападавшего на женщин в подъездах.

