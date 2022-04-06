Анна Семенович оценила свою фигуру

Находящаяся в клинике похудения Семенович заявила, что счастлива в любом весе

Бывшая солистка группы «Блестящие» и актриса Анна Семенович, находящаяся в клинике похудения, оценила свою фигуру. Соответствующая информация появилась в ее Telegram-канале.

44-летняя звезда заявила, что всегда питала страсть к еде, из-за чего имела пышные формы, которые подвергались критике со стороны окружающих. Однако исполнительница отметила, что комфортно ощущает себя в любом весе и не согласна с установленными стандартами красоты.

«Я с детства люблю поесть, прямо вот очень люблю. Всю мою жизнь мне говорят: "Пышка", "Надо худеть", "Слишком большие грудь и попа!". Может, это и так, но просто мне интересно: слишком большая для кого? (...) Я вам заявляю смело: я счастлива и при 75 килограммах, и при 65 килограммах. Я себя люблю и уважаю, чего и вам желаю, мои эксклюзивные девочки. (...) Да, у меня большие грудь и попа, но я считаю это прекрасным, и ни один мужчина, который был допущен до моего шикарного тела, не жаловался», — подчеркнула Семенович.

В то же время знаменитость призналась, что хочет похудеть на пять килограммов, вернуть тонус телу и устранить последствия перенесенного COVID-19. В клинике она проходит оздоровительные и косметологические процедуры и придерживается специального режима питания. «Вся еда без соли и сахара. Для меня это очень круто — к сладкому я равнодушна, а вот соль... И тут углеводы едят только на завтрак, и то — полезные углеводы, никакой картошки, мучного или макарон! Белок и овощи», — поделилась с пользователями подробностями своей диеты звезда.

В феврале Анна Семенович, перенесшая липосакцию нескольких частей тела, поделилась подробностями своего восстановления. Певица опубликовала серию снимков из московский клиники Seline Clinic, на которых запечатлена через две недели после вмешательства, проведенного хирургом Сергеем Свиридовым. Знаменитость призналась, что осталась довольна результатами процедуры, благодаря которой ей удалось уменьшить руки и избавиться от второго подбородка.