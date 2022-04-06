Политолог объяснил неудачи Жириновского на президентских выборах

Политолог Виноградов счел, что у Жириновского не было больших шансов стать главой РФ

У главы ЛДПР Владимира Жириновского не было больших шансов выиграть президентские выборы, считает политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему этот процесс для него каждый раз заканчивался неудачей.

Политолог напомнил, что по итогам президентских выборов, в которых принимал участие Жириновский, он никогда не поднимался выше третьего места, а временами бывал на четвертом и пятом местах.

«Думаю, что при всех вождистских качествах и авторитаризме внутри ЛДПР, Жириновский все же наследовал перестроечную политическую эпоху, когда политика нужна не для демонстрации единоличной власти, а для вовлеченности, дебатов, парламентской жизни. Плюс проблема Жириновского была в том, что успех 1993 года ни разу не удавалось преодолеть — то есть большую часть карьера все же шла по нисходящей, а политические идеалы и задачи быстро сменились у него аппаратными, кадровыми, коммерческими», — объяснил Виноградов.

Владимир Жириновский принимал участие в выборах президента РСФСР в 1991 году, а также претендовал на пост российского лидера в 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах.

6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Владимир Жириновский ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. В начале февраля политик попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса.

