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МВД предложило открыть силовикам доступ к банковским базам данных

МВД и Генпрокуратура задумались о предоставлении силовикам доступа к базам данных банков

Фото: Globallookpress.com

МВД и Генпрокуратура рассматривают возможность предоставить силовикам доступ к базам данных банков и операторов связи, рассказал заместитель министра внутренних дел России Сергей Лебедев в интервью «Интерфаксу». Ведомства объясняют инициативу целями борьбы с киберпреступностью — отслеживание информации позволит оперативно выявлять и блокировать счета мошенников.

«В современных реалиях противодействие киберпреступности требует внесения изменений в федеральное законодательство, позволяющих правоохранительным органам в лице специализированных подразделений получать информацию в режиме реального времени из баз данных банковских учреждений и операторов связи», — подчеркнул Лебедев.

Если мера будет одобрена, базы данных кредитных организаций и операторов могут интегрировать в федеральную платформу, содержащую сведения о совершенных преступлениях в IT-сфере. По словам Лебедева, такая объединенная база будет включать используемые преступниками счета, абонентские номера и сайты, что позволит банкам и операторам эффективно заниматься профилактикой и пресечением криминальных инцидентов. Министр добавил, что в 2021 году дистанционные кражи совершили около 90 тысяч лиц — на 32 процента больше уровня 2020 года.

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Софья Ермакова
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