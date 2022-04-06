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Стало известно о попытке поджога итальянской виллы Соловьева

Неизвестные совершили попытку поджога виллы Владимира Соловьева в Италии

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Неизвестные совершили попытку поджога виллы российского телеведущего Владимира Соловьева в итальянском городе Комо. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

По информации издания, пожарные, которых вызвал один из местных жителей, оперативно прибыли на место поджога и потушили возгорание. Отмечается, что нарушители использовали для поджога покрышки. От рук злоумышленников пострадала и вторая вилла телеведущего, на стенах которой были оставлены надписи.

Местные правоохранительные органы начали расследование по факту поджога и изъяли материалы с камер видеонаблюдения. Правоохранители уже связались и с самим ведущим.

Ранее, в марте, Фингвардия Италии наложила на виллу телеведущего арест после его попадания в санкционные списки ЕС в связи с проведением Россией спецоперации на Украине. 15 марта Соловьев попал в санкционный список Великобритании.

Соловьев подтверждал, что является владельцем двух вилл на итальянском озере Комо. Телеведущий объяснял, что приобрел недвижимость за рубежом, так как она дешевле, чем на Рублевке. Соловьев также подтвердил публикацию о том, что он и пятеро его детей имеют вид на жительство в Италии.

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Асель Минбаева
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