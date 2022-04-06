Названа максимальная порция сахара в день

Диетолог Михаил Гинзбург назвал 22 грамма максимальной допустимой порцией сахара в день

Диетолог Михаил Гинзбург назвал допустимое количество сахара, которое можно съедать за день. Об этом сообщает News.ru.

По словам эксперта, максимальная порция сахара должна составлять пять процентов либо от суммарной суточной калорийности, либо от потребляемых углеводов. «Если взять это в среднем — будет от 12 до 22 граммов сахара в день», — утверждает он.

Гинзбург признал, что из этого правила есть исключения, и в некоторых случаях от сахара лучше полностью отказаться, а в других его допустимо есть и больше. «Здесь надо сделать оговорку — если человек молод, здоров и энергичен, то он может съесть и больше сахара без особого вреда. А если человек стар, имеет атеросклероз, допустим, и возрастные болезни, то лучше сахар убрать совсем», — объяснил он.

Диетолог напомнил, что сахар нередко скрывается в самых неожиданных продуктах. Порой не помогает даже изучение списков ингредиентов, поскольку он может фигурировать в них под другими, менее очевидными названиями.

А есть еще сахар, который мы не видим — например, сахар в сосисках, мясных изделиях или рыбных консервах. Или сахар в бородинском хлебе. И еще, пожалуй, момент — у сахара зачастую есть довольно много названий — типа «глюкозо-фруктозный сироп» или «патока» Михаил Гинзбург диетолог

Ранее диетологи назвали продукты, употребление которых ускоряет процесс старения и заставляет выглядеть на десять лет старше. Диетолог Триста Бест предупредила, что таким действием обладают полуфабрикаты, поскольку в них содержатся опасные жиры, рафинированные углеводы, сахар и конечные продукты гликирования.