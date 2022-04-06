Не знавшая о своей беременности женщина внезапно родила в душе

Мать двоих детей, не знавшая о беременности, внезапно родила третьего ребенка

Не знавшая о своей беременности мать двоих детей из австралийского города Кэмпбеллтаун, штат Новый Южный Уэльс, пошла в душ и внезапно родила третьего ребенка. Об этом сообщает The Mirror.

У 28-летней Димитти Боннет и ее 42-летнего мужа Джейсона было двое детей. Пара мечтала завести третьего ребенка, но безуспешно. Однажды вечером Боннет ощутила незначительное ухудшение самочувствия. Она уложила детей и решила лечь спать пораньше. «Около часа ночи я проснулась и почувствовала себя нехорошо. Боль начала усиливаться, и я решила принять душ, чтобы расслабиться. Я не хотела будить мужа, поэтому не стала включать свет, и принимала душ в темноте. Внезапно я почувствовала, что нужно тужиться, и через несколько секунд уже придерживала руками голову младенца», — рассказала она.

В состоянии шока женщина села на пол в темноте и в конце концов родила. После этого она стала звать мужа. Тот прибежал в ванную и обнаружил, что его жена вся в крови и держит на руках новорожденного ребенка.

Пара в панике вызвала скорую помощь. Медики доставили женщину и младенца в больницу, где врачи в течение суток наблюдали за их состоянием.

По словам Боннет, она ничего не заподозрила, когда набрала несколько килограммов, поскольку вела малоподвижный образ жизни из-за локдауна. По ее словам, менструация не прекращалась. Кроме того, за несколько недель до родов она прошла тест на беременность и получила отрицательный результат.

Женщина отметила, что старшие дети были счастливы, когда родители сообщили им о новом брате. Семья и друзья поддержали пару и помогли раздобыть коляску, одежду, памперсы и кроватку для новорожденного.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Оклахома не заметила, что беременна, и неожиданно родила. Она утверждает, что пользовалась противозачаточным средством.