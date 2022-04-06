На Тамани откроется новый дегустационный комплекс местных вин

Центр Chateau Tamagne в Краснодарском крае откроет новые дегустационные площадки в мае

Центр энологии Chateau Tamagne, расположенный в станице Тамань Краснодарского края, откроет новый дегустационный комплекс местных вин в мае. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Комплекс будет включать в себя два современных дегустационных зала общей вместимостью 120 человек. Отмечается, что площадки будут также оснащены всем необходимым оборудованием для проведения конференций, круглых столов, презентаций. Кроме того, рядом с залами появится детская игровая комната.

Центр энологии Chateau Tamagne — это действующая площадка первичного виноделия одного из лидеров отрасли ГК «Ариант». В прошлом году в Центре было переработано более 64 тысяч тонн винограда и выработано 4,9 миллиона дал виноматериала. В настоящее время для туристов проводятся экскурсии на производство, различные мастер-классы и винные интерактивы.

Ранее в апреле сообщалось, что на Мариинском ликеро-водочном заводе в Кузбассе впервые начнут выпускать коньяк. Так, запуск линии производства коньяка бренда «Ардели» с объемом четыре тысячи декалитров в год запланирован на осень 2022 года.