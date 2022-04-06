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В Татарстане спустя 24 года раскрыли убийство россиянина

В Татарстане раскрыли убийство 33-летнего мужчины, совершенное в 1998 году

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Татарстане раскрыли дело об убийстве 33-летнего местного жителя, совершенном 24 года назад. Об этом в среду, 6 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, вечером 1 декабря 1998 года на улице Декабристов в Казани неизвестный не менее шести раз выстрелил из пистолета в потерпевшего, после чего скрылся с места преступления. В результате полученных травм мужчина скончался в больнице.

Долгое время дело оставалось нераскрытым, однако благодаря работе аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет с участием следователей и криминалистов из СКР, а также сотрудников МВД личность злоумышленника была установлена, оказалось, что он скончался в 2002 году. Следователи считают, что он решился на убийство, так как считал, что потерпевший тоже собирается с ним расправиться.

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Елизавета Новикова
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