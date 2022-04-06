ФСБ задержала в Уфе пособника запрещенной в России террористической организации

ФСБ задержала в Уфе пособника запрещенной в России «Хайят Тахрир аш-Шам»

ФСБ задержала в Уфе пособника запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом в среду, 6 апреля, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, мужчина состоял в межрегиональной сети террористов и оказывал содействие в сборе, аккумулировании и переводе финансов на банковские карты и счета третьих лиц. Позже эти средства под видом благотворительной помощи направлялись боевикам в Сирию.

В ходе обыска у подозреваемого нашли средства связи, платежные инструменты и ряд документальных материалов, подтверждающих его незаконные действия. Возбуждено уголовное дело.

1 апреля сотрудники ФСБ провели спецоперацию в девяти российских регионах и задержали десять пособников «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Хайят Тахрир аш-Шам» — радикальная салафитская группировка, запрещенная по решению Верховного суда России в 2020 году.