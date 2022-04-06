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Возвращение в моду экстремальной худобы напугало стилистов

Модельные агенты отметили повышение спроса на худых манекенщиц

Фото: Kira Ikonnikova / Unsplash

Эксперты моды отметили признаки возвращения моды на экстремальную худобу. Об этом пишет Dazed.

В материале отмечается, что за последние несколько лет модные бренды добились успехов в инклюзивности, однако она рассматривается как глобальный тренд, но не конечное изменение индустрии. «Мы видели много положительных изменений. Но пока рано говорить, что бодипозитивные модели стали нормой. Это скорее исключение, чем правило», — поясняет стилист Фрэн Бернс.

Дизайнеры и модельные агенты напуганы растущей негативной реакцией коллег в адрес данного направления. Они считают, что такой тренд вновь приведет к повышению спроса на худых манекенщиц. Редакторы журнала Dazed, в свою очередь, связывают эту тенденцию с возвращением в моду эпохи нулевых годов, когда недостижимый идеал стройности был на пике востребованности. «Цикличность моды вступает в конфликт с идеей бодипозитива», — подчеркивают они.

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Известно, что в конце 1990-х годов мир моды охватила волна расстройств пищевого поведения у молодых девушек на фоне тренда на худобу. В газетах начал появляться термин «нулевой размер», обозначающий российский 38-й или американский XXS. Термин активно использовался в контексте смерти трех моделей: уругвайских сестер Луизеля и Элианы Рамос, скончавшихся с интервалом в шесть месяцев в возрасте 22 и 18 лет соответственно, а также 21-летней бразильянки Аны Каролины Рестон.

Ради карьерного роста начинающие модели изнуряли себя диетами, поскольку модное в то время направление «героиновый шик» подразумевало образ хрупкой девушки с недостаточным весом. Однако такие стандарты внешности активно подвергались критике в прессе, а некоторые страны запрещали моделям «нулевого» размера участвовать в дефиле. В 1997 году дизайнеры Стелла Маккартни и Джон Гальяно официально высказали неодобрение по отношению к романтизации употребления наркотических веществ, вызванного модой на «героиновый шик».

«Следующее поколение дизайнеров призвано исправить ошибки прошлого. Сосредоточиться на инклюзивности и устойчивости, чтобы построить бизнес, который минимизирует вред как людям, так и окружающей среде», — заключает Фрэн Бернс.

В декабре 2021 года звезда «Американского пирога» Тара Рид назвала причину своей болезненной худобы. По словам знаменитости, она не считает себя истощенной, а ее внешность на снимках во многом зависит от выбранного ракурса.

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Дарья Шляпужникова
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