В Минздраве заявили об отсутствии жалоб по обеспечению L-тироксином

Мурашко заявил, что жалоб по обеспечению L-тироксином нет, препарата достаточно в регионах

Препарата «L-тироксин» для нормализации работы щитовидной железы в регионах России достаточно, жалоб по обеспечению лекарственным средством не поступает. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

«Росздравнадзор констатирует, что жалоб по обеспечению L-тироксином, то, что возникали вопросы, уже не поступает», — сказал Мурашко.

По словам министра, логистические цепочки поставок препарата восстановлены, оптовые производители направили лекарственное средство в российские регионы в достаточном количестве.

В среду, 6 апреля, Минздрав зарегистрировал российский L-тироксин для лечения щитовидной железы — он будет производиться фармацевтической компанией Renewal. Ее мощности позволят на начальном этапе выпускать до 500 тысяч упаковок месяц, впоследствии это число увеличится до одного миллиона.

Препарат «L-тироксин» имеет международное непатентованное наименование «левотироксин натрия» и используется для нормализации работы щитовидной железы. Он помогает стимулировать рост и развитие тканей, повышает их потребность в кислороде и способствует обмену веществ.