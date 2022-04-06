Сотрудники ГПСУ задержали женщину за «антиукраинские сообщения» от сына

ГПСУ заявила о задержании «сторонницы русского мира» за «антиукраинские сообщения» от сына

На Украине задержали «сторонницу русского мира» за «антиукраинские сообщения» в телефоне от ее сына. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ), передает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что украинские силовики задержали женщину, которая собиралась ехать из Киева на восток республики. При проверке в ее телефоне правоохранители нашли «антиукраинские сообщения» от сына, которые, по данным ГПСУ, могут свидетельствовать о его участии в боевых действиях против Киева.

В Госпогранслужбе добавили, что в телефоне женщины также были обнаружены фото ее сына в российской военной форме. Отмечается, что задержанную уже передали сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ).

В марте в украинском МВД сообщили, что в Днепропетровской области республики были задержаны восемь человек, подозреваемых в сотрудничестве с Россией. В министерстве уточнили, что сотрудничающих с Москвой удалось вычислить, в частности, по перепискам в мессенджерах.