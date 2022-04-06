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Спасение планеты увидели в энергии ветра

Человечество призвали резко нарастить мощности ветряной энергии ради спасения планеты

Фото: Павел Михеев / Reuters

Спасение планеты от климатического кризиса увидели в наращивании мощностей ветряных электростанций. Специалисты из Глобального совета по ветроэнергетике (Global Wind Energy Council, GWEC) в своем докладе призвали человечество ежегодно строить в четыре раза больше турбин.

Авторы исследования отметили, что последние два года были успешными по вводу новых ветряных проектов. В 2020-м мощности увеличились на рекордные 95,3 гигаватт, а в 2021-м немногим меньше — на 93,6 гигаватт. Мощность всех ветрогенераторов на планете при этом, по оценкам специалистов, достигла 837 гигаватт. Виновными в сокращении числа ветряных установок GWEC назвал Китай и США. В Пекине отменили льготы на установку ветрогенераторов, а на возведение американских электростанций повлияли из-за пандемии COVID-19, а также проблемы с цепочками поставок.

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Несмотря на то, что сектор ветроэнергетики в данный момент находится на подъеме, эксперты призвали резко увеличить количество ветряных установок для достижения углеродной нейтральности. «При нынешних темпах установки к 2030 году у нас будет менее двух третей от объема мощностей ветроэнергетики, необходимого для сдерживания глобального потепления в пределах до 1,5 градуса Цельсия и достижения углеродной нейтральности, что фактически обрекает нас на невыполнение наших климатических целей», — отметили специалисты. Они добавили, что количество установок ежегодно должно увеличиться в четыре раза, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

«События прошлого года, в результате которых экономика и потребители по всему миру столкнулись с крайней волатильностью цен на ископаемое топливо и высокими ценами, являются симптомом нерешительного и беспорядочного перехода к "зеленой" энергетике», — заявил генеральный директор GWEC Бен Бэквелл. По его словам, спецоперация России в Украине выявила последствия зависимости от импорта ископаемого топлива для энергетической безопасности. Он добавил, что последние 12 месяцев должны послужить огромным тревожным сигналом к тому, чтобы решительно двигаться вперед и переходить на возобновляемые источники энергии.

В 2016 году 175 стран подписали Парижское соглашение, цель которого — не допустить рост среднемировых температур выше отметки 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. По данным ООН, для сдерживания глобального потепления на таком уровне объем выбросов парниковых газов должен быть сокращен на 45 процентов к 2030 году и сведен к нулю к 2050 году.

Нина Ташевская
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