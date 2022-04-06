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В ДНР сообщили об ударе ВСУ по школе и детскому саду

В штабе теробороны ДНР заявили, что ВСУ нанесли удар по школе и детсаду в Коммунаровке

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по школе и детскому саду в Донецкой народной республике. Об этом штаб территориальной обороны ДНР сообщает в своем Telegram-канале.

В штабе теробороны заявили, что в результате взрыва выпущенного украинскими военными боеприпаса были повреждены здания школы и детсада в селе Коммунаровка. «Взрывной волной выбиты стекла, осколки боеприпаса спровоцировали возгорание сухой травы», — отметили в ведомстве.

Ранее в штабе заявили, что в ходе ночного обстрела ВСУ были повреждены жилые дома в Ленинском районе Донецка. Там также добавили, что в результате попадания снаряда ранение получил ребенок.

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Алевтина Запольская
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