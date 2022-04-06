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Захарова ответила на слова премьера Италии об идее заморозить активы ЦБ России

Представитель МИД России Захарова ответила премьеру Драги на слова о санкциях против ЦБ РФ
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова премьер-министра Италии Марио Драги об идее заморозить активы Центробанка (ЦБ) России в своем Telegram-канале.

Захарова задалась вопросом, какие санкции Драги инициировал «против Италии, которая участвовала в агрессии против Ирака», который «не имел общих границ с Италией, не вооружался против Италии и не убивал этнических итальянцев». «Жду ответа с нетерпением», — заключила она.

Ранее Марио Драги признался, что именно он является автором идеи заморозить активы Центробанка России. По его словам, никто не возражал против озвученной им идеи.

В начале марта США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония ввели санкции в отношении российского ЦБ, заморозив его резервы в своих национальных валютах. По их мнению, эти ограничительные меры «парализуют активы» регулятора.

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Марина Совина
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