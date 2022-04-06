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Премьер Италии признался в авторстве идеи заморозить активы ЦБ России

Премьер Италии Драги признался в авторстве идеи заморозить резервы Центробанка России
Марио Драги

Марио Драги. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Премьер-министр Италии Марио Драги признался, что именно он является автором идеи заморозить активы Центробанка России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это было не столько предложение о санкциях против российских банков, сколько предложение заморозить резервы Центрального банка России, размещенные в других центробанках или обычных банках в Европе», — уточнил он. По его словам, никто не возражал против озвученной им идеи.

В начале марта США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония ввели санкции в отношении российского ЦБ, заморозив его резервы в своих национальных валютах. Как заявлял глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, главы МИД стран ЕС решили заморозить около половины финансовых резервов российского Центробанка. По их мнению, эти ограничительные меры «парализуют активы» регулятора. Как пояснил Боррель, в ЕС полагают, что эта мера «окажет серьезное влияние на российскую финансовую систему».

При этом Евросоюз сделал исключение из санкций, разрешив властям стран Евросоюза проводить транзакции с Центробанком России, если это «строго необходимо» для финансовой стабильности ЕС или соответствующей страны. Государство ЕС должно немедленно информировать другие страны-члены и Еврокомиссию о своем намерении предоставить такое разрешение.

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Марина Совина
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