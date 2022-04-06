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Латвия заморозила недвижимость россиян на 100 миллионов евро

Министр юстиции сообщил, что Латвия заморозила недвижимость россиян на 100 миллионов евро

Фото: Pixabay

Министр юстиции Латвии Янис Борданс сообщил, что стоимость недвижимости россиян, замороженной в Латвии из-за санкций, превышает 100 миллионов евро. Об этом пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.

«Как ожидается, число активов будет и дальше расти», — сказал министр. Еще в несколько миллионов он оценивает заблокированный в Латвии принадлежащий гражданам России автотранспорт.

Под ограничения попали всего 49 объектов недвижимости. Кроме того, власти Латвии арестовали 66 транспортных средств, связанных с лицами, попавшими под санкции.

При этом министр отметил, что сейчас нет информации об активах юридических лиц. Среди этих активов, заявил министр, могут быть «опасные грузы в латвийских портах, о которых латвийское государство должно позаботиться особым образом».

Ранее Министерство иностранных дел Латвии приняло решение выслать из страны 13 российских дипломатов и закрыть два консульства России. Как сообщил глава МИД республики Эдгарс Ринкевичс, ведомство закрывает генеральные консульства России в Даугавпилсе и Лиепае. Такое решение, заявил он, было принято из-за действий Вооруженных сил РФ на Украине.

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Марина Совина
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