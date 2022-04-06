Прокалывавших колеса машин с буквой Z россиян арестовали

Двух россиян, прокалывавших шины машин с буквой Z в Севастополе, арестовали на два месяца

Двух россиян, прокалывавших колеса машин с буквой Z в Севастополе, арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции, передает РИА Новости.

Одному задержанному мужчине 22 года, его сообщнику — 23. Отмечается, что оба подозреваемых дали признательные показания. Кроме того, в их телефонах обнаружены видео, на которых запечатлен процесс прокалывания шин у автомобилей с знаками поддержки российской армии.

О задержании россиян сообщалось 5 апреля. В ходе обысков у них дома нашли ножи, а также различную литературу и атрибутику нацистского толка. На мужчин завели уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»).

Буквы Z и V на бортах российской военной техники стали неофициальными символами поддержки спецоперации на Украине. Она была объявлена 24 февраля президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, по его словам, Россия ответила на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).