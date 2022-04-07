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Трюдо пообещал не высылать российских дипломатов

Премьер Трюдо не вышлет российских дипломатов из Канады, это противоречит ее интересам

Фото: The Canadian Press / globallookpress.com

Власти Канады не собираются высылать российских дипломатов, поскольку это противоречит ее интересам. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, цитату приводит РИА Новости.

Он также пообещал поддерживать живущих в России канадцев и сохранять контакты с Москвой.

«Мы должны быть очень осторожными. Если мы вышлем российских дипломатов из Канады, что сделали другие страны и наши союзники, это приведет к потере наших дипломатов в Москве», — пояснил Трюдо.

Российских дипломатов ранее выслали из Австрии, Франции, Германии, Швеции, Италии и других стран Европы. В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допустил, что дипотношения Москвы с западными странами могут быть разорваны.


Виктория Кондратьева
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