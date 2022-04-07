Трюдо пообещал не высылать российских дипломатов

Премьер Трюдо не вышлет российских дипломатов из Канады, это противоречит ее интересам

Власти Канады не собираются высылать российских дипломатов, поскольку это противоречит ее интересам. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, цитату приводит РИА Новости.

Он также пообещал поддерживать живущих в России канадцев и сохранять контакты с Москвой.

«Мы должны быть очень осторожными. Если мы вышлем российских дипломатов из Канады, что сделали другие страны и наши союзники, это приведет к потере наших дипломатов в Москве», — пояснил Трюдо.

Российских дипломатов ранее выслали из Австрии, Франции, Германии, Швеции, Италии и других стран Европы. В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допустил, что дипотношения Москвы с западными странами могут быть разорваны.



